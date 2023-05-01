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Зеленський: провів кілька нарад щодо дипломатичної роботи у травні

Зеленський: провів кілька нарад щодо дипломатичної роботи у травні

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Володимир Зеленський провів кілька нарад щодо дипломатичної роботи України в травні. Про це повідомив Глава держави у своєму зверненні, пише УНН.

Цитата

"Я дякую усім нашим партнерам, хто бачить спільне завдання України та світу саме так: очевидна поразка держави-терориста й справедливий мир для України та всієї Європи.

Сьогодні провів кілька нарад щодо нашої дипломатичної роботи у травні, яка наближає саме такий мир – справедливий, саме такий результат цієї війни – поразку окупанта", - повідомив Зеленський.

Деталі

Президент країни також зазначив, що провів кілька телефонних переговорів. Зокрема, Зеленський подякував Канаді й особисто Премʼєр-міністру Трюдо за незмінну підтримку України.

"Ми готуємо програму довготривалої оборонної співпраці між Україною та Канадою. Дуже важливо: Канада вже почала конфіскацію російських активів. І це вагомий приклад для всіх інших у світі. Обговорили й санкційний тиск, і нашу політичну взаємодію", - підкреслив Президент.

Також, Зеленський говорив із Премʼєр-міністром Нової Зеландії Гіпкінсом.

"Подякував за принциповість у захисті міжнародного права – Нова Зеландія часто є серед лідерів у санкційних обмеженнях. Подякував і за участь Нової Зеландії в підготовці наших воїнів. Домовилися працювати над більшою консолідацією країн Тихоокеанського регіону для захисту міжнародних правил", - підсумував Зеленський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський обговорив з Трюдо конфіскацію російських активів та закликав до посилення санкційного тиску на рф

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