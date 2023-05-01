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Зеленский: провел несколько совещаний по дипломатической работе в мае

Зеленский: провел несколько совещаний по дипломатической работе в мае

Киев • УНН

 • 280467 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Владимир Зеленский провел несколько совещаний по дипломатической работе Украины в мае. Об этом сообщил глава государства в своем обращении, пишет УНН.

Цитата

"Я благодарю всех наших партнеров, кто видит общую задачу Украины и мира именно так: очевидное поражение государства-террориста и справедливый мир для Украины и всей Европы.

Сегодня провел несколько совещаний по нашей дипломатической работе в мае, которая приближает именно такой мир – справедливый, именно такой результат этой войны – поражение оккупанта", - сообщил Зеленский.

Детали

Президент также отметил, что провел несколько телефонных переговоров. В частности, Зеленский поблагодарил Канаду и лично Премьер-министра Трюдо за неизменную поддержку Украины.

"Мы готовим программу долговременного оборонного сотрудничества между Украиной и Канадой. Очень важно: Канада уже начала конфискацию российских активов. И это весомый пример для всех остальных в мире. Обсудили и санкционное давление, и наше политическое взаимодействие", - подчеркнул Президент.

Также Зеленский говорил с Премьер-министром Новой Зеландии Гипкинсом.

"Поблагодарил за принципиальность в защите международного права – Новая Зеландия часто среди лидеров в санкционных ограничениях. Поблагодарил и за участие Новой Зеландии в подготовке наших воинов. Договорились работать над большей консолидацией стран Тихоокеанского региона для защиты международных правил", - подытожил Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский обсудил с Трюдо конфискацию российских активов и призвал к усилению санкционного давления на РФ

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