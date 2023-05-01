Зеленський обговорив з Трюдо конфіскацію російських активів та закликав до посилення санкційного тиску на рф
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, пише УНН з посиланням на Телеграм-канал Голови держави.
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“Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Обговорили програму довгострокової оборонної співпраці. Відзначив початок конфіскації російських активів і закликав до посилення санкційного тиску на росію. Узгодили позиції напередодні саміту НАТО й інших міжнародних заходів”, – повідомив він.
Доповнення
Як писав УНН, Канада надішле гвинтівки та радіоприймачі в новому пакеті допомоги Україні на 29 мільйонів доларів.