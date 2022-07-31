Зеленський прокоментував російські обстріли Миколаєва та загибель Вадатурського
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні прокоментував жорстокий обстріл Миколаєва та області. Глава держави також висловив співчуття родині власника агрокомпанії "Нібулон" Олексія Вадатурського, передає УНН.
Цитата
"Цієї доби відбувся один із найжорстокіших обстрілів Миколаєва та області за весь час повномасштабної війни. Десятки ракет і реактивних снарядів... Окупанти влучили по житлових будинках, школах, іншій соціальній інфраструктурі, по промислових обʼєктах. Російський удар забрав життя Олексія Вадатурського та його дружини Раїси, засновника однієї з найбільших українських агрокомпаній "Нібулон", Героя України. Мої щирі співчуття рідним і близьким подружжя Вадатурських. Саме такі люди, такі компанії, саме наш український південь гарантували світу продовольчу безпеку. Так завжди було. І так знову буде", - сказав він.
Зеленський також наголосив: "хай російські терористи навіть не сподіваються, що їм вдасться зруйнувати соціальний та виробничий потенціал України та пройтися по руїнах. Україна й наші люди, наші можливості точно могутніші, ніж будь-які російські ракети й снаряди".
Доповнення
31 липня під час обстрілу Миколаєва загинув 74-річний власник зерноторговельної компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський.