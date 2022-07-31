Зеленський прокоментував російські обстріли Миколаєва та загибель Вадатурського

Цитата

"Цієї доби відбувся один із найжорстокіших обстрілів Миколаєва та області за весь час повномасштабної війни. Десятки ракет і реактивних снарядів... Окупанти влучили по житлових будинках, школах, іншій соціальній інфраструктурі, по промислових обʼєктах. Російський удар забрав життя Олексія Вадатурського та його дружини Раїси, засновника однієї з найбільших українських агрокомпаній "Нібулон", Героя України. Мої щирі співчуття рідним і близьким подружжя Вадатурських. Саме такі люди, такі компанії, саме наш український південь гарантували світу продовольчу безпеку. Так завжди було. І так знову буде", - сказав він.

Зеленський також наголосив: "хай російські терористи навіть не сподіваються, що їм вдасться зруйнувати соціальний та виробничий потенціал України та пройтися по руїнах. Україна й наші люди, наші можливості точно могутніші, ніж будь-які російські ракети й снаряди".

Доповнення

31 липня під час обстрілу Миколаєва загинув 74-річний власник зерноторговельної компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський.