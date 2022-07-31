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Зеленский прокомментировал российские обстрелы Николаева и гибель Вадатурского

Зеленский прокомментировал российские обстрелы Николаева и гибель Вадатурского

Киев • УНН

 • 200641 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении прокомментировал жестокий обстрел Николаева и области. Глава государства также выразил соболезнования семье владельца агрокомпании "Нибулон" Алексея Вадатурского, передает УНН.

Цитата

"В эти сутки произошел один из самых жестоких обстрелов Николаева и области за все время полномасштабной войны. Десятки ракет и реактивных снарядов... Оккупанты попали по жилым домам, школам, другой социальной инфраструктуре, по промышленным объектам. Российский удар унес жизни Алексея Вадатурского и его жены Раисы, основателя одной из крупнейших украинских агрокомпаний "Нибулон", Героя Украины. Мои искренние соболезнования родным и близким супругов Вадатурских. Именно такие люди, такие компании, именно наш украинский юг гарантировали миру продовольственную безопасность. Так всегда было. И так снова будет", - сказал он.

Зеленский также подчеркнул: "пусть российские террористы даже не надеются, что им удастся разрушить социальный и производственный потенциал Украины и пройтись по руинам. Украина и наши люди, наши возможности точно более мощные, чем любые российские ракеты и снаряды".

Дополнение 

31 июля во время обстрела Николаева погиб 74-летний владелец зерноторговой компании "Нибулон" Алексей Вадатурский.

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