Зеленський про ракетну атаку: це підсумок долі росії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму відеозверненні, що під час масованої атаки більшість ракет було збито ППО, а в наступному році до української протиповітряної оборони долучаться системи Patriot, передає УНН.
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«Сьогоднішня російська ракетна атака – це не підсумок року, як би цього не хотіли терористи. Це підсумок долі самої ж росії. Держава-терорист не отримає прощення. А ті, хто віддає накази на такі удари, і ті, хто здійснює, не отримають помилування. М'яко кажучи.
Кілька хвиль ракетного удару в передноворічний день. Ракети проти народу», – повідомив Зеленський.
Додамо
За його словами, більшість ракет збито силами ППО. І це черговий доказ для світу, що підтримку України треба збільшувати.
«Наступного року будуть Patriot. Цього року багато зробили С-300, які ми також отримали. Кожна з цих систем – це протидія терору, це те, що доводить силу нормальних людей і безплідність терористів. Зброя проти терору – це засіб миру», – додав Зеленський.
Нагадаємо
Сьогодні держава-терорист рф знову завдала масованого ракетного удару - здійснили пуски понад 20 крилатих ракет. Силами і засобами нашої протиповітряної оборони знищено 12.