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Зеленский о ракетной атаке: это итог судьбы россии

Зеленский о ракетной атаке: это итог судьбы россии

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем видеообращении, что во время массированной атаки большинство ракет было сбито ПВО, а в следующем году к украинской противовоздушной обороне присоединятся системы Patriot, передает УНН.

Цитата

«Сегодняшняя российская ракетная атака – это не итог года, как бы этого ни хотели террористы. Это итог судьбы самой россии. Государство-террорист не получит прощения. А отдающие приказы на такие удары и совершающие не получат помилования. Мягко говоря.

Несколько волн ракетного удара в предновогодний день. Ракеты против народа», – сообщил Зеленский.

Добавим

По его словам, большинство ракет сбито силами ПВО. И это очередное доказательство миру, что поддержку Украины нужно увеличивать.

«В следующем году будут Patriot. В этом году многое сделали С-300, которые мы также получили. Каждая из этих систем – это противодействие террору, это то, что доказывает силу нормальных людей и бесплодие террористов. Оружие против террора – это средство мира», – добавил Зеленский.

Напомним

Сегодня государство-террорист рф вновь нанесло массированный ракетный удар - совершили пуски более 20 крылатых ракет. Силами и средствами нашей противовоздушной обороны уничтожено 12.

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