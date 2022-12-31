Зеленский о ракетной атаке: это итог судьбы россии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем видеообращении, что во время массированной атаки большинство ракет было сбито ПВО, а в следующем году к украинской противовоздушной обороне присоединятся системы Patriot, передает УНН.
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«Сегодняшняя российская ракетная атака – это не итог года, как бы этого ни хотели террористы. Это итог судьбы самой россии. Государство-террорист не получит прощения. А отдающие приказы на такие удары и совершающие не получат помилования. Мягко говоря.
Несколько волн ракетного удара в предновогодний день. Ракеты против народа», – сообщил Зеленский.
Добавим
По его словам, большинство ракет сбито силами ПВО. И это очередное доказательство миру, что поддержку Украины нужно увеличивать.
«В следующем году будут Patriot. В этом году многое сделали С-300, которые мы также получили. Каждая из этих систем – это противодействие террору, это то, что доказывает силу нормальных людей и бесплодие террористов. Оружие против террора – это средство мира», – добавил Зеленский.
Напомним
Сегодня государство-террорист рф вновь нанесло массированный ракетный удар - совершили пуски более 20 крылатых ракет. Силами и средствами нашей противовоздушной обороны уничтожено 12.