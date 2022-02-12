Зеленський про можливість вторгнення РФ: ми беремо до уваги цю інформацію, але повинні чітко аналізувати

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На запитання чи вірить він, що у найближчий тиждень буде глибока ескалація з боку РФ й чи готується Україна до неї, Зеленський відповів: “Ми повинні як держава розраховувати на себе перш за все, розраховувати на своїх військових, розраховувати на своїх громадян і повинні бути готовими в будь-який день. Я вважаю, що на сьогодні в інформаційному просторі забагато інформації щодо глибокої повномасштабної війни з боку РФ”.

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Зеленський запевнив, що в Україні розуміють всі ризики.

“Ми розуміємо всі ризики, розуміємо, що ці ризики є. Якщо є у вас чи будь-яких інших людей є якась додаткова інформація щодо 100% вторгнення РФ в Україну, починаючи з 16 числа, давайте нам, будь ласка, цю інформацію. Ми працюємо в щоденному режимі, отримуємо інформацію від нашої розвідки. Вдячні й іншим розвідкам інших держав”, — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що окремо працюють й на дипломатичному рівні.

“Що стосується, чи я погоджуюсь з інформацією з боку США та інформацією інших партнерів, то ми беремо до уваги всю цю інформацію, ми вдячні за інформацію, але ми повинні чітко аналізувати всю цю інформацію, готуватися до будь-яких ризиків”, — зауважив Зеленський.

На запитання, чи влада серйозно розглядає можливість заворушень всередині країни, навчання щодо недопущення яких проходить на Херсонщині, Зеленський відповів: "Ми з вами розуміємо, що такі "сюрпризи" можуть бути в будь-який момент. Ми повинні розраховувати на свої сили, ми розуміємо, що такі речі можуть бути без попереджень, тому найголовніше, щоб ми були до всього готові".

Доповнення

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія скерувала до українського кордону ще більше військових і може почати вторгнення будь-коли, навіть під час зимових Олімпійських ігор у Пекіні.