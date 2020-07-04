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Зеленський про масову бійку у Києві: вимагаю від Венедіктової та Авакова вжити заходів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вимагає від Генерального прокурора України Ірини Венедіктової та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова забезпечити ефективну координацію роботи з недопущення ескалації насильства на вулицях країни. Так Президент відреагував на масову бійку в центрі Києва, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

Глава держави наголосив, що порушення громадського порядку, незаконний обіг і застосування зброї, численні напади на громадян, зокрема із застосуванням насильства, викликають серйозну стурбованість, відзначили в Офісі.

“Вимагаю від Генерального прокурора та міністра внутрішніх справ системної та злагодженої координації в роботі, спрямованої на недопущення ескалації насильства на вулицях країни, вжиття зрозумілих і ефективних превентивних заходів для запобігання цьому та забезпечення мирного й спокійного життя громадян України”, — заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, вранці 4 липня в Києві, на території літнього майданчика поблизу торговельного центру на вулиці Басейній, відбулася масова бійка зі стріляниною. Внаслідок події постраждало троє осіб. Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганських дій із застосуванням зброї. Раніше мали місце інші неприпустимі випадки порушення правопорядку на вулицях.

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