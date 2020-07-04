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Масова бійка із стріляниною у центрі Києва: затримано 10 осіб, поранено - 3

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Поліція затримала 10 учасників бійки зі стріляниною на столичному Печерську. Одній з учасниць інциденту лікарі надали допомогу на місці події. Також двоє учасників отримали ножові поранення та були госпіталізовані. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Повідомляється, що сьогодні зранку до поліції надійшло повідомлення про те, що на території літнього майданчику поблизу торгівельного центру на вулиці Басейній відбувається бійка та чути постріли. За вказаною адресою упродовж перших кількох хвилин прибули 7 екіпажів патрульних та слідчо-оперативна група районного управління поліції.

“Попередньо встановлено, що між двома компаніями виник конфлікт, який переріс в бійку, під час якої один із учасників дістав зброю та здійснив декілька пострілів. У результаті інциденту одна із учасниць отримала дотикове поранення ноги, лікарі надали їй допомогу на місці події. Окрім того, двоє учасників отримали ножові поранення та були госпіталізовані до медичних закладів. Для з’ясування всіх обставин події до Печерського управління поліції доставили 10 осіб”, — йдеться в повідомленні.

Також з місця події експерти вилучили стартовий пістолет та гільзу, які в подальшому будуть направлені на експертизу.

“Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні близько 04:00 ранку у центрі Києва невідомі влаштували бійку зі стріляниною.

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