Массовая драка со стрельбой в центре Киева: задержаны 10 человек, ранены - 3
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Полиция задержала 10 участников драки со стрельбой на столичном Печерске. Одной из участниц инцидента врачи оказали помощь на месте происшествия. Также двое участников получили ножевые ранения и были госпитализированы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
Сообщается, что сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что на территории летней площадки вблизи торгового центра на улице Бассейной происходит драка и слышны выстрелы. По указанному адресу в течение первых нескольких минут прибыли 7 экипажей патрульных и следственно-оперативная группа районного управления полиции.
"Предварительно установлено, что между двумя компаниями возник конфликт, который перерос в драку, во время которой один из участников достал оружие и сделал несколько выстрелов. В результате инцидента один из участников получил касательное ранение ноги, врачи оказали ей помощь на месте происшествия. Кроме того, двое участников получили ножевые ранения и были госпитализированы в медицинские учреждения. Для выяснения всех обстоятельств происшествия в Печерский управления полиции доставили 10 человек", - говорится в сообщении.
Также с места происшествия эксперты изъяли стартовый пистолет и гильзу, которые в дальнейшем будут направлены на экспертизу.
"Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы", - отмечается в сообщении.
Напомним, сегодня около 4:00 утра в центре Киева неизвестные устроили драку со стрельбой.