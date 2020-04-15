Зеленський призначив послів у трьох державах
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив надзвичайних і повноважних послів України у трьох державах. Відповідні укази від 14 квітня оприлюднені на сайті Президента, передає УНН.
"Призначити Дорошенка Миколу Петровича надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Узбекистан", - йдеться у указі №145/2020.
Указом №144/2020 Зеленський призначив Любов Олександрівну Абравітову надзвичайним і повноважним послом України в Південно-Африканській Республіці, а указом №143/2020 Зеленський зробив Оксану Юріївну Васильєву надзвичайним і повноважним послом України у Королівстві Марокко.
Нагадаємо, раніше Президент призначив нового надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Албанія.