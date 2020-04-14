Президент призначив посла України в Албанії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Президент Володимир Зеленський призначив нового надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Албанія. Про це повідомляє УНН із посиланням на відповідний указ на сайті Офісу президента.
Новим послом України в Албанії став Володимир Шкуров.
“Призначити Шкурова Володимира Анатолійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Албанія”, — йдеться в документі.
Нагадаємо, раніше Зеленський призначив Головою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України Вадима Пристайка, який є віце-прем’єрміністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.