Зеленський дав посаду голови "євроінтеграційної" комісії Пристайку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Головою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України призначено віце-прем'єрміністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадима Пристайка. Про це йдеться у президентському указі №134 від 9 квітня, передає УНН.
"... призначити головою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України Пристайка Вадима Володимировича – віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, увільнивши від виконання цих обов'язків Дмитра Кулебу", - йдеться у тексті указу.
Так, Вадима Пристайка уведено до складу Комісії, а Дмитра Кулебу, який до цього був віце-прем'єром з євроінтеграції, виведено зі складу Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада призначила новий склад Кабміну, де Вадим Пристайко став віце-прем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.