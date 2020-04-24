Зеленський прислав листа з уточненим порядком денним ВР на сьогодні - Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Верховна Рада України, у зв’язку зі зверненням Президента України Володимира Зеленського, не розглядатиме сьогодні низку законопроектів, зокрема про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Про це заявив на позачерговому засіданні голова ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
“23 квітня 2020 року Президент України Володимир Зеленський звернувся до ВРУ з повторним листом щодо проведення засідання з уточненим порядком денним. З якого було виключено законопроект про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, реєстраційні номери 3205, 3205-1, та проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення відповідальності за формування системи ціноутворення будівництва автомобільних доріг загального користування №2234”, - сказав Разумков.
Нагадаємо, Верховна Рада України на позачерговому засіданні у п’ятницю, 24 квітня, планує розглянути низку законопроектів та проектів постанов, зокрема – проект постанови про скасування змін до Регламенту ВРУ.