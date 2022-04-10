Зеленський припустив, що у разі членства України в НАТО, війни з росією не було б

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"Якби ми були в НАТО, цієї війни б не було, або вона по-іншому б розгорталась. У нас було б плече близьких, потужних сусідів, ми разом могли б воювати. І ми впевнені, що війни б напевно не було", - заявив Зеленський.

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Також за словами президента, зброї, яка надходить від західних партнерів, недостатньо. Крім того, з його слів, зокрема, для певних видів військової допомоги "вже занадто пізно".

Він зазначив також, що від деяких західних лідерів бачить 100% підтримку, інші ж змінили свою позицію, але "ви бачите ціну цих змін".

"Чому так, чому не можна було раніше?" - додає він.

Раніше

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні зазначив, що на всіх міжнародних переговорах, в усіх контактах з лідерами світу обовʼязково піднімає три теми, перша з них – це допомога українській обороні.