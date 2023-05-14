Зеленський прибув до Берліна під посиленим захистом і його зустрів президент Штайнмайєр

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Німецьке видання BILD опублікувало ексклюзивні кадри прибуття Президента України Володимира Зеленського до штаб-квартири Міноборони Німеччини, пише УНН.

Кадри було зроблено в ніч на неділю у столичному районі Бендлер-блок, де знаходиться штаб-квартира Міноборони Німеччини. Туди Володимир Зеленський прибув вертольотом з аеропорту Берлін-Бранденбург (BER). Видання повідомляє, що по всьому центру Берліна посилено заходи безпеки. Авіалайнер із Зеленським на шляху до столиці ФРН із Риму супроводжували винищувачі.

Українського лідера у Берліні зустрів президент Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Це перший візит Зеленського до Німеччини від початку війни в Україні.

Він проведе переговори з президентом Штайнмаєром та канцлером Олафом Шольцем. У другій половині дня неділі вони вирушать до Аахена на урядовому авіалайнері у супроводі люфтваффе. Там Зеленському вручать Міжнародну премію ім. Карла Великого.

До приїзду Зеленського уряд Німеччини вирішив виділити Україні новий пакет військової допомоги на 2,7 млрд. євро. До нього увійдуть системи ППО, танки, БМП, артилерійські снаряди.

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