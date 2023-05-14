Зеленский прибыл в Берлин под усиленной защитой и его встретил президент Штайнмайер
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Германское издание BILD опубликовало эксклюзивные кадры прибытия Президента Украины Владимира Зеленского в штаб-квартиру Минобороны Германии, пишет УНН.
Кадры были сделаны в ночь на воскресенье в столичном районе Бендлер-блок, где находится штаб-квартира Минобороны Германии. Туда Владимир Зеленский прибыл на вертолёте из аэропорта Берлин-Бранденбург (BER). Издание сообщает, что по всему центру Берлина усилены меры безопасности. Авиалайнер с Зеленским на пути в столицу ФРГ из Рима сопровождали истребители.
Украинского лидера в Берлине встретил президент Франк-Вальтер Штайнмайер.
Это первый визит Зеленского в Германию с начала войны в Украине.
Он проведёт переговоры с президентом Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем. Во второй половине дня воскресенья они отправятся в Аахен на правительственном авиалайнере в сопровождении люфтваффе. Там Зеленскому вручат Международную премию им. Карла Великого.
К приезду Зеленского правительство Германии решило выделить Украине новый пакет военной помощи на 2,7 млрд евро. В него войдут системы ПВО, танки, БМП, артиллерийские снаряды.