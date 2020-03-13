Зеленський: при потребі у медобладнанні уряд виділить 500 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Уряд готовий виділити 500 млн гривень у разі необхідності на закупівлю медичного обладнання для інтенсивної терапії за прискореною процедурою. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час звернення за підсумками засідання РНБО щодо ситуації з коронавірусом, передає УНН.
“У разі потреби буде негайно виділено 500 мільйонів на закупівлю медичного обладнання для інтенсивної терапії за прискореною процедурою”, — зазначив він.
Окрім того зазначається, що Інститутом молекулярної біології НАН України будуть виготовлені експрес-тести.
“Невідкладно Інститутом молекулярної біології НАН України буде виготовлено 200 тисяч експрес-тестів. З державного резерву до закладів охорони здоров’я передано 10 мільйонів масок. Також для проведення тестування у регіонах України будуть використовуватися пересувні лабораторії”, — додав він.
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Нагадаємо, із 12 березня в Україні діє заборона експорту товарів протиепідеміологічного призначення, яка діятиме до 6 червня.
Як раніше повідомлялося в УНН, Україна через три доби закриває авіасполучення, за ці дні українці мають повернутися до країни.