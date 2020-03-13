Зеленський: при потребі у медобладнанні уряд виділить 500 млн гривень

ukru
04:30 • 22294 перегляди

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

20 березня, 16:58 • 102878 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 157960 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 255414 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 256803 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 253270 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 234846 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 203638 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185999 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146210 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
1.8 м/с
62 %
757 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

20 березня, 19:43 • 33785 перегляди
Ворожа атака на Кропивницький: 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей

Ворожа атака на Кропивницький: 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей

20 березня, 19:47 • 32172 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

20 березня, 19:57 • 52316 перегляди
Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

20 березня, 20:08 • 42352 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

03:31 • 44103 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 255409 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 256797 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 253266 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 234841 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 203636 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 83974 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 32693 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 141399 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 154757 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 114059 перегляди
Актуальне
Зеленський: при потребі у медобладнанні уряд виділить 500 млн гривень

Зеленський: при потребі у медобладнанні уряд виділить 500 млн гривень

Київ • УНН

 • 12731 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Уряд готовий виділити 500 млн гривень у разі необхідності на закупівлю медичного обладнання для інтенсивної терапії за прискореною процедурою. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час звернення за підсумками засідання РНБО щодо ситуації з коронавірусом, передає УНН.

“У разі потреби буде негайно виділено 500 мільйонів на закупівлю медичного обладнання для інтенсивної терапії за прискореною процедурою”, — зазначив він.

Окрім того зазначається, що Інститутом молекулярної біології НАН України будуть виготовлені експрес-тести.

“Невідкладно Інститутом молекулярної біології НАН України буде виготовлено 200 тисяч експрес-тестів. З державного резерву до закладів охорони здоров’я передано 10 мільйонів масок. Також для проведення тестування у регіонах України будуть використовуватися пересувні лабораторії”, — додав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні зафіксована перша смерть від коронавірусу

Нагадаємо, із 12 березня в Україні діє заборона експорту товарів протиепідеміологічного призначення, яка діятиме до 6 червня.

Як раніше повідомлялося в УНН, Україна через три доби закриває авіасполучення, за ці дні українці мають повернутися до країни.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.19
Bitcoin
$84,660.70
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,037.19
Ethereum
$1,983.74