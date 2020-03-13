Зеленський: при потребі у медобладнанні уряд виділить 500 млн гривень

КИЇВ. 13 березня. УНН. Уряд готовий виділити 500 млн гривень у разі необхідності на закупівлю медичного обладнання для інтенсивної терапії за прискореною процедурою. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час звернення за підсумками засідання РНБО щодо ситуації з коронавірусом, передає УНН.