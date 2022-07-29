Зеленський представив нового командувача ССО Віктора Хоренка
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Президент України - Верховний Головнокомандувач ЗС України Володимир Зеленський представив особовому складу бригадного генерала Віктора Хоренка - Командувача Сил спеціальних операцій ЗС України, передає УНН із посиланням на сторінку ССО у Facebook, передає УНН.
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«Впевнений, що під його керівництвом буде багато здобутків і багато перемог. І ми наближатимемо перемогу щодня», – зазначив Президент.
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Як повідомили в Офісі Президента, під час робочої поїздки до Одеської області Президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
Глава держави привітав військових з їхнім святом – Днем Сил спеціальних операцій.
«Хочу подякувати вам за вашу велику справу, за ваш героїзм. Прошу продовжувати робити все, щоб ворог відчував, що спокою тут немає й ніколи не буде завдяки вашій службі, завдяки тим операціям, які ви проводите так, щоб у ворога земля горіла під ногами», – сказав Володимир Зеленський.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України - звільнив Григорія Галагана і призначив Віктора Хоренка.