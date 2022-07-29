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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Зеленський представив нового командувача ССО Віктора Хоренка

Зеленський представив нового командувача ССО Віктора Хоренка

Київ • УНН

 • 216207 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Президент України - Верховний Головнокомандувач ЗС України Володимир Зеленський представив особовому складу бригадного генерала Віктора Хоренка - Командувача Сил спеціальних операцій ЗС України, передає УНН із посиланням на сторінку ССО у Facebook, передає УНН.

Цитата

«Впевнений, що під його керівництвом буде багато здобутків і багато перемог. І ми наближатимемо перемогу щодня», – зазначив Президент.

Додамо

Як повідомили в Офісі Президента, під час робочої поїздки до Одеської області Президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Глава держави привітав військових з їхнім святом – Днем Сил спеціальних операцій.

«Хочу подякувати вам за вашу велику справу, за ваш героїзм. Прошу продовжувати робити все, щоб ворог відчував, що спокою тут немає й ніколи не буде завдяки вашій службі, завдяки тим операціям, які ви проводите так, щоб у ворога земля горіла під ногами», – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України - звільнив Григорія Галагана і призначив Віктора Хоренка.

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