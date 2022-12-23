Зеленський поставив 8 задач для послів України на наступний рік
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Конференції послів України “Війна і нові горизонти у світі” окреслив основні завдання для дипломатів на наступний рік, передає УНН.
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До основних напрямів роботи в зовнішній політиці Президент відніс:
початок переговорів про вступ України до ЄС;
підготовка до запланованого саміту НАТО і забезпечення конкретних результатів саміту для України;
забезпечення оборонних і безпекових потреб;
відновлення енергетики після російських ударів;
міжнародна допомога по швидкій відбудові України після війни;
розробка нових пакетів санкції проти росії, а також блокування російських активів по всьому світі;
міжнародний трибунал щодо скоєних військових злочинів;
захист інтересів українських біженців та допомога при їх поверненні до України.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна отримала нове орієнтування стосовно залучення допомоги від партнерів для відновлення енергосистеми. Наразі розпочата робота над отриманням нової партії.