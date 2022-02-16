Зеленський посилив санкції проти Гужви та подружжя Шаріїв
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ №57/2022 про внесення змін до пакетів санкції щодо десяти осіб та двох компаній, пише УНН з посиланням на сайт Глави держави.
Цитата
“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 грудня 2021 року “Про внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, — йдеться в тексті указу.
Деталі
Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України було покладено на Секретаря РНБО.
Відповідне рішення РНБО передбачає внесення змін до пакету санкцій проти про-російських Анатолія та Ольги Шарій та головного редактора сайту “Страна.UA” Ігоря Гужви, а також ТОВ “Інформаційна агенція “Шарій.NET”.
Також внесено зміни щодо санкцій, запроваджених проти заступника так званого “генерального прокурора ЛНР” Вадима Лященко, члена так званої “територіальної виборчої комісії” Центрального району м. Сімферополя Наталі Коваленко (дів. — Бабенко), члена так званої “територіальної виборчої комісії” Бахчисарайського району Юлії Рибакової та члена так званої “територіальної виборчої комісії” Ленінського району м. Севастополя Олександри Осетрової.
Що було раніше
Як писав УНН, минулого тижня Рада національної безпеки та оборони під час засідання у Харкові запровадила санкції проти телеканалу НАШ на 5 років.