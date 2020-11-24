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Зеленський пообіцяв анулювання податкових боргів і податкові канікули

Зеленський пообіцяв анулювання податкових боргів і податкові канікули

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. До Верховної Ради буде поданий законопроект, що анулює податковий борг до 3060 грн для 4 млн громадян України. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, передає УНН.

"Минулого тижня я доручив уряду розробити заходи для економічної підтримки людей, бізнесу. У суботу та неділю, коли у всіх був "карантин вихідного дня", у нас був "брейншторм вихідного дня". Був пошук інструментів, складні розрахунки, аналіз ефективності та впливу на бюджет… У результаті - найближчим часом у парламент буде подано законопроекти, які передбачатимуть наступне… Погашення податкового боргу. Майже 4 млн громадян, що мають податковий борг до 3060 грн... цей борг буде анульовано. При посилення обмежувальних заходів 200 тис. ФОП першої групи будуть звільнені від сплати всіх податків і зборів, включаючи ЄСВ", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський анонсував 8 тис. грн "підтримки" ФОПам через карантин.

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