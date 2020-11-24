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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 11239 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 42946 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 63082 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 75730 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 88611 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112353 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114113 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126204 просмотра

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Зеленский пообещал аннулирование налоговых долгов и налоговые каникулы

Зеленский пообещал аннулирование налоговых долгов и налоговые каникулы

Киев  •  УНН

 • 23765 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Верховную Раду будет подан законопроект, который аннулирует налоговый долг в 3060 грн для 4 млн граждан Украины. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, передает УНН.

"На прошлой неделе я поручил правительству разработать меры по экономической поддержке людей, бизнеса. В субботу и воскресенье, когда у всех был "карантин выходного дня", у нас был "брейншторм выходного дня". Был поиск инструментов, сложные расчеты, анализ эффективности и влияния на бюджет... в результате - в ближайшее время в парламент будут поданы законопроекты, предусматривающие следующее... Погашение налогового долга. Почти для 4 млн граждан, имеющих налоговый долг в 3060 грн... этот долг будет аннулирован. При усилении ограничительных мер 200 тыс. ФЛП первой группы будут освобождены от оплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ", - сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский анонсировал 8 тыс. грн "поддержки" ФЛП из-за карантина.

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