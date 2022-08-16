Зеленський подякував Данії за новий пакет допомоги для України
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський під час розмови з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксеном подякував за новий пакет допомоги для України. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter глави держави.
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"Провів плідну розмову з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксеном. Подякував за результативну зустріч міністрів оборони та новий пакет допомоги від Данії. Відзначив лідерство Данії у відбудові Миколаївщини. Обговорили нарощування фінансової підтримки України та посилення санкцій щодо рф", – ідеться у повідомленні.
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