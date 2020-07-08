Зеленський побажав президенту Бразилії якнайшвидшого одужання від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський побажав якнайшвидшого одужання бразильському колезі Жаїру Болсонару, у якого раніше підтвердили діагноз COVID-19. Свої побажання Зеленський висловив у Twitter, передає УНН.
"Бажаю якнайшвидшого одужання Президенту Бразилії Жаїру Болсонару та бразильцям з діагнозом COVID-19. Україна підтримує Бразилію в боротьбі з масштабними наслідками пандемії", - написав Президент.
Нагадаємо, напередодні президент Бразилії отримав позитивний результат тесту на COVID-19.
Згідно з повідомленнями ЗМІ, президент Бразилії почувається добре, скасував майбутні поїздки та приймає ліки. Перед цим він скаржився на температуру і пішов здавати аналізи в понеділок.
Бажаю якнайшвидшого одужання Президенту Бразилії @jairbolsonaro та бразильцям з діагнозом #COVID19. Україна підтримує Бразилію в боротьбі з масштабними наслідками пандемії. pic.twitter.com/Qli6cBfDI8— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 7, 2020