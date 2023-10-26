Зеленський підписав закон про посилення фінмоніторингу політично значущих осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВР.
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Так, на сайті Верховної Ради вказано, що закон про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб повернуто з підписом від Президента України.
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Верховна Рада на своєму засіданні прийняла у другому читанні і в цілому законопроєкт про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб.
Посли країн G7 вітають ухвалення Верховною Радою України законопроєкту про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб.