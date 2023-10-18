Посли G7 вітають ухвалення ВР законопроєкту про посилення фінмоніторингу політично значущих осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Посли країн G7 вітають ухвалення Верховною Радою України законопроєкту про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб, передає УНН з посиланням на Х (Twitter).
Цитата
«Посли G7 вітають ухвалення Радою закону про політичних діячів. Законодавство є важливим кроком у боротьбі з корупцією, подальшій інтеграції з ЄС та забезпеченні демократичного та процвітаючого майбутнього для України», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Верховна Рада на своєму засіданні прийняла у другому читанні і в цілому законопроєкт про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб.