Посли G7 вітають ухвалення ВР законопроєкту про посилення фінмоніторингу політично значущих осіб

Цитата

«Посли G7 вітають ухвалення Радою закону про політичних діячів. Законодавство є важливим кроком у боротьбі з корупцією, подальшій інтеграції з ЄС та забезпеченні демократичного та процвітаючого майбутнього для України», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Верховна Рада на своєму засіданні прийняла у другому читанні і в цілому законопроєкт про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб.