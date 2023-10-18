Послы G7 приветствуют принятие ВР законопроекта об усилении финмониторинга политически значимых лиц

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«Послы G7 приветствуют принятие Радой закона о политических деятелях. Законодательство является важным шагом в борьбе с коррупцией, дальнейшей интеграции с ЕС и обеспечении демократического и процветающего будущего для Украины», - говорится в сообщении.

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Верховная Рада на своем заседании приняла во втором чтении и в целом законопроект об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц.