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Послы G7 приветствуют принятие ВР законопроекта об усилении финмониторинга политически значимых лиц

Киев • УНН

 • 350779 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Послы стран G7 приветствуют принятие Верховной Радой Украины законопроекта об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц, передает УНН со ссылкой на Х (Twitter).

Послы G7 приветствуют принятие ВР законопроекта об усилении финмониторинга политически значимых лиц

Цитата

«Послы G7 приветствуют принятие Радой закона о политических деятелях. Законодательство является важным шагом в борьбе с коррупцией, дальнейшей интеграции с ЕС и обеспечении демократического и процветающего будущего для Украины», - говорится в сообщении.

Дополнение

Верховная Рада на своем заседании приняла во втором чтении и в целом законопроект об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц.

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