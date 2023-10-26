Зеленский подписал закон об усилении финмониторинга политически значимых лиц

Детали

Так, на сайте Верховной Рады указано, что закон об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц возвращен с подписью от Президента Украины.

Дополнение

Верховная Рада на своем заседании приняла во втором чтении и в целом законопроект об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц.



Послы стран G7 приветствуют принятие Верховной Радой Украины законопроекта об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц.