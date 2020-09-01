Зеленський ознайомився з туристичними “магнітами” Полтавщини
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський ознайомився з можливостями розвитку туристичного потенціалу Полтавщини та об’єктами, обраними для реалізації в межах ініціативи “25 магнітів”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОПУ.
Так, під час робочої поїздки до Полтавської області Президент України Володимир Зеленський відвідав Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського.
“Зокрема, Володимир Зеленський ознайомився з експозицією артефактів Стародавнього Єгипту, скіфів, давніх греків, озброєння самураїв. Президенту продемонстрували археологічні знахідки з території Полтавщини, які пов’язані з часами Київської Русі”, — йдеться в повідомленні.
Також він оглянув експозиції, присвячені відомим полтавцям, та колекції холодної й вогнепальної зброї. Володимир Зеленський ознайомився з колекціями старовинних монет та виробів з металу. Олександр Супруненко розповів, що скарб з монетами, який експонується у музеї, містить п’ять унікальних талерів, якими платили козакам.
“Президент також ознайомився з можливостями розвитку туристичного потенціалу області та об’єктами, обраними для реалізації в межах ініціативи “25 магнітів”, — зазначається в повідомленні.
Окрім того, заступник голови Полтавської обласної державної адміністрації Катерина Рижеченко розповіла про основні туристичні маршрути в Полтавській області. Серед визначних туристичних місць краю вона назвала Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, опішнянський музей українського гончарства, курорт “Миргород”, Національний музей-заповідник Миколи Гоголя. Також заступниця голови ОДА згадала про оздоровчий, активний, археологічний, гастрономічний, промисловий, сільський та фестивальний туризм.
“Ми бачимо довгострокові перспективи в умовах карантину. Жодна галузь не завдячує так карантину, як галузь внутрішнього туризму. Тому у жовтні ми презентуємо інтерактивну мапу “Віртуальні мандрівки Полтавщиною”, — сказала Рижеченко.
Вона також наголосила на важливості завершення ремонтно-реставраційних робіт у будівлі Полтавської філармонії.
Очільник облдержадміністрації Олег Синєгубов зазначив, що займається питаннями внесення решетилівської вишивки “білим по білому” до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, а також ремонту Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному. Крім того, у 2021 році планують розпочати реставрацію Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського.
Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський приїхав на Полтавщину.