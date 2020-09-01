Зеленський приїхав на Полтавщину
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку на Полтавщину. Про це УНН повідомили у пресслужбі Глави держави.
“Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Полтавської області. Глава держави огляне відремонтовану будівлю аеропорту міста Полтави та ознайомиться з проектом реконструкції злітної смуги Полтавського обласного комунального підприємства “Аеропорт-Полтава”, - йдеться у повідомленні.
Також очікується, що Президент ознайомиться з перебігом робіт на об’єктах, які зводяться у межах Національної програми “Велике будівництво”.
Володимир Зеленський, згідно з планом поїздки, візьме участь у представленні проекту Стратегії розвитку Полтавщини на період до 2027 року.
Крім того, Глава держави, як очікується, ознайомиться з можливостями розвитку туристичного потенціалу області та проектами, які запропоновані для реалізації в межах ініціативи “25 магнітів”.
Додамо, Президент уже кілька тижнів здійснює робочі поїздки по регіонах.