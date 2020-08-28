Зеленський приїхав на Черкащину
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 28 серпня, перебуває з робочою поїздкою на Черкащині. Про це УНН повідомили у пресслужбі Глави держави.
"Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою у Черкаській області. Президент представить громадськості нового голову обласної державної адміністрації та зустрінеться з представниками місцевого бізнесу", - йдеться у повідомленні.
Також очікується, що Глава держави візьме участь у презентації Стратегії розвитку регіону на період 2021-2027 років.
Окрім того, згідно з планом, Володимир Зеленський перевірить перебіг реконструкції інфраструктурних об'єктів, що відновлюються в області в межах Національної програми "Велике будівництво".
Нагадаємо, напередодні Зеленський відвідував Кіровоградщину.