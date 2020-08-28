Зеленський приїхав на Черкащину

"Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою у Черкаській області. Президент представить громадськості нового голову обласної державної адміністрації та зустрінеться з представниками місцевого бізнесу", - йдеться у повідомленні.

Також очікується, що Глава держави візьме участь у презентації Стратегії розвитку регіону на період 2021-2027 років.

Окрім того, згідно з планом, Володимир Зеленський перевірить перебіг реконструкції інфраструктурних об'єктів, що відновлюються в області в межах Національної програми "Велике будівництво".

Нагадаємо, напередодні Зеленський відвідував Кіровоградщину.