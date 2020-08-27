Зеленський приїхав на Кіровоградщину

“Глава держави візьме участь у представленні проекту Стратегії розвитку регіону на період до 2027 року. Також Володимир Зеленський ознайомиться з перебігом реконструкції соціальних об’єктів, зокрема спортивної школи, яку ремонтують у межах Національної програми “Велике будівництво”, — йдеться в повідомленні.

За інформацією пресслужби, у межах поїздки запланована також зустріч Глави держави з представниками місцевого бізнесу.

Нагадаємо, раніше цього тижня Зеленський відвідав з візитом Дніпропетровську область.