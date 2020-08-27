Зеленский приехал в Кировоградскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Кировоградскую область, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Глава государства примет участие в представлении проекта Стратегии развития региона на период до 2027 года. Также Владимир Зеленский ознакомится с ходом реконструкции социальных объектов, в частности спортивной школы, которую ремонтируют в рамках Национальной программы "Большое строительство", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, в рамках поездки запланирована также встреча Главы государства с представителями местного бизнеса.
Напомним, ранее на этой неделе Зеленский посетил с визитом Днепропетровскую область.