Зеленський приїхав на Дніпропетровщину

Повідомляється, що в межах поїздки Глава держави ознайомиться з перебігом реконструкції інфраструктурних об’єктів, які входять до Національної програми “Велике будівництво”, та візьме участь у презентації Стратегії розвитку регіону до 2027 року.

Президент також побуває на місцевих підприємствах і відвідає школу.

“Крім того, Зеленський разом із заступником Державного секретаря США Стівеном Біганом проведуть зустріч з ветеранами АТО/ООС, учасниками проекту "Invictus Kryvbas“ та оглянуть виробничі потужності одного з підприємств”, — інформують у пресслужбі.

Як повідомляв УНН, Президент минулого тижня відвідав кілька регіонів.



