Зеленский приехал в Черкасскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 28 августа, находится с рабочей поездкой в Черкасской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Главы государства.
"Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в Черкасской области. Президент представит общественности нового председателя областной государственной администрации и встретится с представителями местного бизнеса", - говорится в сообщении.
Также ожидается, что Глава государства примет участие в презентации Стратегии развития региона на период 2021-2027 годов.
Кроме того, согласно плану, Владимир Зеленский проверит ход реконструкции инфраструктурных объектов, что восстанавливаются в области в рамках Национальной программы "Большое строительство".
Напомним, накануне Зеленский посещал Кировоградскую область.