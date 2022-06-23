Зеленський – освітній спільноті Ізраїлю: як можна не допомагати?

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“Ніде у Європі за 77 років після Другої світової війни не було нічого подібного до того, що наробила Росія. Ну і скажіть мені, як можна не допомагати жертві такої агресії? Я ставлю вам це запитання, бо знаю, що вам не байдуже. Вам, як і мільйонам, десяткам, сотням мільйонів людей на нашій планеті”, — зазначив Президент.

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Він заявив, що рідко спілкується з журналістами з Ізраїлю, адже “не знає, що відповідати цим поважним особам”.

“Я не знаю, що відповідати на запитання, які дуже часто звучать. На запитання про те, чим Ізраїль допоміг. І чим ще можемо допомогти? Всі журналісти всіх держав ставлять такі запитання. Я просто не знаю, що можна сказати”, — зауважив Глава держави.

Він зазначив, що вдячний народу Ізраїлю за щиру та емоційну підтримку українців.

“Я вдячний вашому великому народу. Але ми хотіли б підтримки від вашої влади. Мені здається, це справедливо”, — наголосив він.

Зеленський повідомив, що маленька географічно держава Люксембург, чиє населення — близько 600 тисяч осіб, надала нам оборонну підтримку в розмірі 15% свого оборонного бюджету.

Країни Балтії дали велику допомогу, коли відправили нам необхідну зброю із самого початку російського вторгнення.

“Що Ізраїль? Ми розуміємо, що вам непросто, але ми б дуже хотіли записати в колонку навпроти вашої держави у таблицях про допомогу нашій армії, що ми отримали. Ми б хотіли там щось записати”, — каже Президент.

Він також додав, Польща, яка, як і країни Балтії — під прямою російською воєнною загрозою, надає життєво важливу логістичну допомогу, одна прийняла два з половиною мільйони українських переселенців, які рятувалися від цієї війни.

Чехія, Словаччина, Данія та багато інших держав приймають Українців. Ірландія, з якою в української культури немає таких глибинних зв’язків, як з культурою Ізраїлю, — навіть вона скасувала візовий режим для українців, щоб вони просто могли поїхати та зберегти своє життя й дітей. Японія, Канада — вони спрощували в’їзд.

“А влада Ізраїлю призупинила безвізовий режим. Саме зараз це відбувається. Я не хочу давати цьому оцінок і не маю права. Абсолютно не маю права. Це вибір кожного й кожної держави. Я просто хочу, щоб ви самі подумали про це”, — наголосив український лідер.

Він зауважив також, що, коли держави світу запроваджують санкції проти росії — це не про гроші, це не про бізнес. Це про цінності, про загальну безпеку.

“Японія підтримала, Австралія, США — багато країн (світу. — Ред.) і багато європейських держав діють разом з нами проти російської агресії. І, на жаль, поки що ми не дочекалися, коли Ізраїль долучиться до санкційного режиму.

Втім, я хочу подякувати за медикаменти, які ви відправляли нашій країні. На жаль, за більшістю пунктів необхідної допомоги від Ізраїлю Україні мені немає чого сказати”, — додав він.

Раніше

Як писав УНН, Україна закликає Ізраїль “вийти із зони комфорту” та допомогти у війні з росією справами, а не лише на словах.