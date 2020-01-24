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Зеленський обговорив з Нетаньягу відмови українцям у в’їзді до Ізраїлю

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Єрусалимі з Прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу обговорив ситуацію з численними відмовами громадянам України у в’їзді до Ізраїлю. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України, передає УНН.

Зеленський обговорив з Нетаньягу відмови українцям у в’їзді до Ізраїлю

"Окрему увагу Глава Української держави приділив ситуації з численними відмовами громадянам України у в’їзді до Ізраїлю", - зазначили в Офісі Президента.

Зі слів Зеленського, вирішення цього питання "має залишатися у фокусі особливої уваги причетних органів обох країн".

"Сторони мають продовжити спільну роботу з метою остаточного врегулювання ситуації вже найближчим часом", – наголосив Президент.

Як повідомляв УНН, Зеленський під час робочого візиту до Ізраїлю обговорив з президентом цієї країни Реувеном Рівліном двосторонні відносини між країнами. 

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