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Зеленский обсудил с Нетаньяху отказы украинцам во въезде в Израиль

Киев • УНН

 • 18309 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил ситуацию с многочисленными отказами гражданам Украины во въезде в Израиль. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины, передает УНН.

Зеленский обсудил с Нетаньяху отказы украинцам во въезде в Израиль

"Особое внимание Глава Украинского государства уделил ситуации с многочисленными отказами гражданам Украины во въезде в Израиль", - отметили в Офисе Президента.

По словам Зеленского, решение этого вопроса "должно оставаться в фокусе особого внимания причастных органов обеих стран".

"Стороны должны продолжить совместную работу с целью урегулирования ситуации в ближайшее время", - подчеркнул Президент.

Как сообщал УНН, Зеленский во время рабочего визита в Израиль обсудил с президентом этой страны Ривлином двусторонние отношения между странами.

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