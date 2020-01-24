Зеленский обсудил с Нетаньяху отказы украинцам во въезде в Израиль
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил ситуацию с многочисленными отказами гражданам Украины во въезде в Израиль. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины, передает УНН.
"Особое внимание Глава Украинского государства уделил ситуации с многочисленными отказами гражданам Украины во въезде в Израиль", - отметили в Офисе Президента.
По словам Зеленского, решение этого вопроса "должно оставаться в фокусе особого внимания причастных органов обеих стран".
"Стороны должны продолжить совместную работу с целью урегулирования ситуации в ближайшее время", - подчеркнул Президент.
Как сообщал УНН, Зеленский во время рабочего визита в Израиль обсудил с президентом этой страны Ривлином двусторонние отношения между странами.