Зеленський назвав сторони Кіровоградщини, на які має робитися ставка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський назвав сильні сторони Кіровоградщини, на які має робитися ставка. Зокрема, йдеться про вигідне географічне розташування, транспортний потенціал, родючі землі та мінеральні ресурси. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
“Кіровоградщина має вигідне географічне розташування, а отже — хороший транспортний потенціал. Має дуже родючі землі та мінеральні ресурси. Має майбутнє у харчовій промисловості, машинобудуванні, приладобудуванні та ІТ-сфері. Саме на ці сильні сторони регіону має бути зроблена ставка”, — сказав Володимир Зеленський.
Вказано, що на його думку, саме ці переваги мають використовувати місцева та центральна влада, щоб рухати вперед область і всю країну.
“Ми разом з вами будуємо нову й сильну Україну. Там, де місцеве самоврядування та успіх кожної області будуть міцним фундаментом розвитку. Там, де кожен мешканець громади буде розуміти — я не сторонній спостерігач, а безпосередній учасник подій. І від моїх дій, моєї позиції, моєї участі у житті регіону залежить, яким буде він та наша прекрасна країна”, — додав Президент.
Він звернув увагу на те, що у Кіровоградській області розташоване селище міського типу Добровеличківка, яке вважають географічним центром України.
“Я щиро бажаю вашому регіону бути не лише географічним центром, а ще й центром процвітання, успішності та заможності”, — сказав Володимир Зеленський.
Зазначається, що на Кіровоградщині планується введення в експлуатацію 370 км нових автошляхів. Також Кіровоградська область має 390 родовищ корисних копалин та 2 млн га сільськогосподарських земель. Серед проблемних питань області — зношеність фондів, недостатній рівень житлового будівництва, неналежний стан об’єктів транспортної та соціальної інфраструктури, слабкий розвиток туристичного потенціалу, складна демографічна ситуація, проблеми з розвитком освіти та відплив молоді.
“Тому пріоритетами на найближчий час мають стати розвиток інноваційної економіки, забезпечення сприятливого клімату для інвестицій, створення та розвиток нових підприємств і робочих місць, поліпшення якості медицини тощо”, — повідомили у пресслужбі.
Вказано, що перспективними напрямами також є розвиток харчової промисловості та машинобудування. А відновлення доріг та інфраструктури сприятиме також розвитку туристичного потенціалу регіону, зокрема будівництву сучасних готелів і готельно-ресторанних комплексів.
Повідомляється, що народний депутат Микита Потураєв назвав п’ять головних перспективних проектів регіону: технопарк Flycity 4.0 на базі Льотної академії, міжнародний аеропорт, індустріальний парк “Олександрія”, клінічний онкологічний центр та культурно-спортивне середовище.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський приїхав на Кіровоградщину.