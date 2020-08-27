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Зеленський назвав сторони Кіровоградщини, на які має робитися ставка

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський назвав сильні сторони Кіровоградщини, на які має робитися ставка. Зокрема, йдеться про вигідне географічне розташування, транспортний потенціал, родючі землі та мінеральні ресурси. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський назвав сторони Кіровоградщини, на які має робитися ставка

“Кіровоградщина має вигідне географічне розташування, а отже — хороший транспортний потенціал. Має дуже родючі землі та мінеральні ресурси. Має майбутнє у харчовій промисловості, машинобудуванні, приладобудуванні та ІТ-сфері. Саме на ці сильні сторони регіону має бути зроблена ставка”, — сказав Володимир Зеленський.

Вказано, що на його думку, саме ці переваги мають використовувати місцева та центральна влада, щоб рухати вперед область і всю країну.

“Ми разом з вами будуємо нову й сильну Україну. Там, де місцеве самоврядування та успіх кожної області будуть міцним фундаментом розвитку. Там, де кожен мешканець громади буде розуміти — я не сторонній спостерігач, а безпосередній учасник подій. І від моїх дій, моєї позиції, моєї участі у житті регіону залежить, яким буде він та наша прекрасна країна”, — додав Президент.

Він звернув увагу на те, що у Кіровоградській області розташоване селище міського типу Добровеличківка, яке вважають географічним центром України.

“Я щиро бажаю вашому регіону бути не лише географічним центром, а ще й центром процвітання, успішності та заможності”, — сказав Володимир Зеленський.

Зазначається, що на Кіровоградщині планується введення в експлуатацію 370 км нових автошляхів. Також Кіровоградська область має 390 родовищ корисних копалин та 2 млн га сільськогосподарських земель. Серед проблемних питань області — зношеність фондів, недостатній рівень житлового будівництва, неналежний стан об’єктів транспортної та соціальної інфраструктури, слабкий розвиток туристичного потенціалу, складна демографічна ситуація, проблеми з розвитком освіти та відплив молоді.

“Тому пріоритетами на найближчий час мають стати розвиток інноваційної економіки, забезпечення сприятливого клімату для інвестицій, створення та розвиток нових підприємств і робочих місць, поліпшення якості медицини тощо”, — повідомили у пресслужбі.

Вказано, що перспективними напрямами також є розвиток харчової промисловості та машинобудування. А відновлення доріг та інфраструктури сприятиме також розвитку туристичного потенціалу регіону, зокрема будівництву сучасних готелів і готельно-ресторанних комплексів.

Повідомляється, що народний депутат Микита Потураєв назвав п’ять головних перспективних проектів регіону: технопарк Flycity 4.0 на базі Льотної академії, міжнародний аеропорт, індустріальний парк “Олександрія”, клінічний онкологічний центр та культурно-спортивне середовище.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський приїхав на Кіровоградщину.

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