Зеленский назвал стороны Кировоградской области, на которые надо делать ставку

“Кировоградская область имеет выгодное географическое положение, а следовательно — хороший транспортный потенциал. Имеет очень плодородные земли и минеральные ресурсы. Имеет будущее в пищевой промышленности, машиностроении, приборостроении и ІТ-сфере. Именно на эти сильные стороны региона должна быть сделана ставка”, — сказал Владимир Зеленский.

Указано, что по его мнению, именно эти преимущества должны использовать местные и центральные власти, чтобы двигать вперед область и всю страну.

“Мы вместе с вами строим новую и сильную Украину. Там, где местное самоуправление и успех каждой области будут крепким фундаментом развития. Там, где каждый житель общины будет понимать — я не сторонний наблюдатель, а непосредственный участник событий. И от моих действий, моей позиции, моего участия в жизни региона зависит, каким будет он и наша прекрасная страна”, — добавил Президент.

Он обратил внимание на то, что в Кировоградской области расположен поселок городского типа Добровеличковка, который считают географическим центром Украины.

“Я искренне желаю вашему региону быть не только географическим центром, но и центром процветания, успешности и состоятельности”, — сказал Владимир Зеленский.

Отмечается, что в Кировоградской области планируется ввод в эксплуатацию 370 км новых автодорог. Также Кировоградская область имеет 390 месторождений полезных ископаемых и 2 млн га сельскохозяйственных земель. Среди проблемных вопросов области — изношенность фондов, недостаточный уровень жилищного строительства, ненадлежащее состояние объектов транспортной и социальной инфраструктуры, слабое развитие туристического потенциала, сложная демографическая ситуация, проблемы с развитием образования и отток молодежи.

“Поэтому приоритетами на ближайшее время должны стать развитие инновационной экономики, обеспечения благоприятного климата для инвестиций, создание и развитие новых предприятий и рабочих мест, улучшение качества медицины и т.д.”, — сообщили в пресс-службе.

Указано, что перспективными направлениями также является развитие пищевой промышленности и машиностроения. А восстановление дорог и инфраструктуры будет способствовать также развитию туристического потенциала региона, в частности строительству современных гостиниц и гостинично-ресторанных комплексов.

Сообщается, что народный депутат Никита Потураев назвал пять главных перспективных проектов региона: технопарк Flycity 4.0 на базе Летной академии, международный аэропорт, индустриальный парк “Александрия”, клинический онкологический центр и культурно-спортивный среду.

Напомним, сегодня Зеленский приехал в Кировоградскую область.