Зеленський назвав головну мету гарантій безпеки для України

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"Саме більшим об'єднанням у Європі і дієвими гарантіями безпеки можна відповісти на ті загрози, які зараз дестабілізують континент. Майбутнє Європи – спокійне й мирне – просто неможливе без цього. Нам потрібне таке об'єднання у Європі, яке стане історично найбільшим. Звичайно, вже багато зроблено для цього. Але ще далеко не все. Наприклад, саме як війну треба розглядати те, що відбувається на енергоринку Європи саме зараз", - розповів Зеленський.

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За словами президента, Україна потребує такої системи гарантій безпеки, яка зможе бути дієвою навіть без членства в НАТО.

"Ми потребуємо такої системи гарантій безпеки, такого безпекового простору, який зможе бути дієвим навіть в умовах, коли ми не в Альянсі. Головна мета – щоб не було сірої безпекової зони. Ми не в НАТО, але ми на цьому шляху. І має бути визначеність – і визначеність зараз. Що робити, щоб не допустити агресії? Що робити, щоб негайно припинити агресію, яка розпочалася? Ми хочемо дати на це відповіді і зараз опрацьовуємо їх із нашими партнерами, з тими державами, які, власне, і зможуть стати гарантами", - сказав Зеленський.

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Він зауважив, що якби така система була зараз, то не було б цієї війни.

"Ми робимо все, щоб більше ніколи не було жодної "сірої" зони, у якій могла б опинитися Україна",- зазначив Зеленський.

Президент повідомив, що Україна створить систему гарантій безпеки, яка захистить країну, поки ми не в НАТО.

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