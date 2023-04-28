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Зеленський назвав "деструктивною" ситуацію навколо заборони окремими державами на імпорт українського збіжжя

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розкритикував ситуацію щодо заборони окремими державами ввезення аграрної продукції з України, назвавши її "деструктивною". Про це він заявив у своєму традиційному вечірньому зверненні, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram Офісу Президента України.

Цитата

"Окремо обговорили з паном Президентом Європейської ради ситуацію навколо деструктивної, на мою думку, заборони окремими державами ввезення нашої аграрної продукції. Я підкреслюю, що це не лише порушує наявну Угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом, але й дає небезпечну надію Кремлю", - сказав Зеленський.

Доповнення

Також Президент України зазначив, що подібна ситуація дає "надію на те, що в нашому спільному європейському домі чиїсь помилкові рішення можуть панувати над спільними інтересами".

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