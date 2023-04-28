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Зеленский назвал "деструктивной" ситуацию вокруг запрета отдельными государствами на импорт украинского зерна

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 • 531171 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал ситуацию относительно запрета отдельными государствами ввоза аграрной продукции из Украины, назвав ее "деструктивной". Об этом он заявил в своем традиционном вечернем обращении, передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Офиса Президента Украины.

Цитата

"Отдельно обсудили с господином Президентом Европейского совета ситуацию вокруг деструктивного, по моему мнению, запрета отдельными государствами ввоза нашей аграрной продукции. Я подчеркиваю, что это не только нарушает имеющееся Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, но и дает опасную надежду Кремлю", - сказал Зеленский.

Дополнение

Также Президент Украины отметил, что подобная ситуация дает "надежду на то, что в нашем общем европейском доме чьи-то ошибочные решения могут господствовать над общими интересами".

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