Посли ЄС схвалили продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Посли країн-членів Європейського Союзу сьогодні схвалили продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік, повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у Twitter, пише УНН.
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"Посли ЄС схвалили продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік. Європейський парламент на пленарному засіданні має проголосувати за це в травні", - повідомив Йозвяк.
Доповнення
ЄС скасував на рік усі мита на український експорт торік у червні. В уряді вказували, що Україна розраховує на продовження терміну дії безмитної торгівлі з ЄС до кінця 2024 року.
Згодом у ЄС почали висувати ініціативу щодо можливого імпортного мита на українське збіжжя.
Тим часом комітет з міжнародної торгівлі у Європарламенті підтримав продовження безмитної торгівлі з Україною на рік.