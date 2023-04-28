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Посли ЄС схвалили продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік - ЗМІ

Посли ЄС схвалили продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1240232 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Посли країн-членів Європейського Союзу сьогодні схвалили продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік, повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у Twitter, пише УНН.

Цитата

"Посли ЄС схвалили продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік. Європейський парламент на пленарному засіданні має проголосувати за це в травні", - повідомив Йозвяк.

Доповнення

ЄС скасував на рік усі мита на український експорт торік у червні. В уряді вказували, що Україна розраховує на продовження терміну дії безмитної торгівлі з ЄС до кінця 2024 року.

Згодом у ЄС почали висувати ініціативу щодо можливого імпортного мита на українське збіжжя.

Тим часом комітет з міжнародної торгівлі у Європарламенті підтримав продовження безмитної торгівлі з Україною на рік.

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