Послы ЕС одобрили продление беспошлинной торговли с Украиной еще на год - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Послы стран-членов Европейского Союза сегодня одобрили продление беспошлинной торговли с Украиной еще на год, сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в Twitter, пишет УНН.
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"Послы ЕС одобрили продление беспошлинной торговли с Украиной еще на год. Европейский парламент на пленарном заседании должен проголосовать за это в мае", - сообщил Йозвяк.
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ЕС отменил на год все пошлины на украинский экспорт в июне прошлого года. В правительстве указывали, что Украина рассчитывает на продление срока действия беспошлинной торговли с ЕС до конца 2024 года.
Позже в ЕС начали выдвигать инициативу относительно возможной импортной пошлины на украинское зерно.
Тем временем комитет по международной торговле в Европарламенте поддержал продление беспошлинной торговли с Украиной на год.