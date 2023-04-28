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Послы ЕС одобрили продление беспошлинной торговли с Украиной еще на год - СМИ

Послы ЕС одобрили продление беспошлинной торговли с Украиной еще на год - СМИ

Киев • УНН

 • 1240229 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Послы стран-членов Европейского Союза сегодня одобрили продление беспошлинной торговли с Украиной еще на год, сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"Послы ЕС одобрили продление беспошлинной торговли с Украиной еще на год. Европейский парламент на пленарном заседании должен проголосовать за это в мае", - сообщил Йозвяк.

Дополнение

ЕС отменил на год все пошлины на украинский экспорт в июне прошлого года. В правительстве указывали, что Украина рассчитывает на продление срока действия беспошлинной торговли с ЕС до конца 2024 года.

Позже в ЕС начали выдвигать инициативу относительно возможной импортной пошлины на украинское зерно.

Тем временем комитет по международной торговле в Европарламенте поддержал продление беспошлинной торговли с Украиной на год.

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