Послы ЕС одобрили продление беспошлинной торговли с Украиной еще на год - СМИ

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"Послы ЕС одобрили продление беспошлинной торговли с Украиной еще на год. Европейский парламент на пленарном заседании должен проголосовать за это в мае", - сообщил Йозвяк.

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ЕС отменил на год все пошлины на украинский экспорт в июне прошлого года. В правительстве указывали, что Украина рассчитывает на продление срока действия беспошлинной торговли с ЕС до конца 2024 года.

Позже в ЕС начали выдвигать инициативу относительно возможной импортной пошлины на украинское зерно.

Тем временем комитет по международной торговле в Европарламенте поддержал продление беспошлинной торговли с Украиной на год.