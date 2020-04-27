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Зеленський: наразі ціна на газ для населення - найнижча за останні чотири роки

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. У квітні цього року ціна на газ для населення знизилася на 15% у порівнянні з попереднім місяцем. Про це під час відеозвернення повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.

“У квітні 2020 року ціна на газ для населення знизилася на 15% у порівнянні з березнем та майже на 40%, починаючи з січня. І це — найнижча ціна на газ для населення за останні чотири роки”, — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що у квітні 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК “Нафтогаз України” постачає газ в рамках спеціальних обов’язків (ПСО), знизилась до 2,9 грн за кубометр (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами).

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