Зеленський: наразі ціна на газ для населення - найнижча за останні чотири роки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У квітні цього року ціна на газ для населення знизилася на 15% у порівнянні з попереднім місяцем. Про це під час відеозвернення повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
“У квітні 2020 року ціна на газ для населення знизилася на 15% у порівнянні з березнем та майже на 40%, починаючи з січня. І це — найнижча ціна на газ для населення за останні чотири роки”, — сказав Зеленський.
Нагадаємо, що у квітні 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК “Нафтогаз України” постачає газ в рамках спеціальних обов’язків (ПСО), знизилась до 2,9 грн за кубометр (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами).