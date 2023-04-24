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Зеленський нагородив прем’єр-міністра Естонії орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня

Зеленський нагородив прем’єр-міністра Естонії орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Президент Володимир Зеленський нагородив прем’єр-міністра Естонії Каю Каллас орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОП.

Повідомляється, що за визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-естонського міждержавного співробітництва, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України Президент нагородив Каю Каллас орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня.

Цитата

«Для мене честь сьогодні вручити вам від імені всіх українців спеціальну нагороду – це орден Ярослава Мудрого. Дякую за те, що нову історію Європи Україна й ваш народ, ваша держава – ми створюємо це разом», – сказав Зеленський.

Зі свого боку Каллас подякувала Главі держави та всьому українському народові за визнання. Вона зауважила, що її перший закордонний візит на посаді голови естонського уряду саме в Україну символізує підтримку Естонією українського народу.

Доповнення

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас виступила проти будь-якого послаблення санкцій проти росії в межах угоди щодо експорту українського зерна через Чорне море, а також закликала країни G7 знизити стелю цін на нафту, щоб ще більше скоротити доходи країни-агресора.

Естонія оголосила про постачання Україні додаткових озброєнь.

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