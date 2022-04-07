Зеленський нагородив 171 військовослужбовця
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження 171 військовослужбовця. Про це він повідомив під час свого відеозвернення, передає УНН.
Цитата
"І перед записом цього вечірнього звернення вже традиційно я підписав укази про відзначення наших героїв державними нагородами України. 168 військовослужбовців Збройних Сил. І троє військовослужбовців Головного управління розвідки", - сказав він.
Нагадаємо
Зеленський передав родині загиблого фоторепортера Макса Левіна орден "За мужність".