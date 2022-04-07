Зеленський нагородив 171 військовослужбовця

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"І перед записом цього вечірнього звернення вже традиційно я підписав укази про відзначення наших героїв державними нагородами України. 168 військовослужбовців Збройних Сил. І троє військовослужбовців Головного управління розвідки", - сказав він.

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